Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 14:51

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - По оценкам медицинского регулятора Европейского Союза, может пройти год, прежде чем появится вакцина от коронавируса в достаточных для широкого применения количествах, сообщает в среду газета The Guardian.

"По оценкам Европейского агентства по лекарственным средствам, может пройти год, прежде чем вакцина против COVID-19 будет готова к утверждению и будет доступна в достаточном количестве для широкого и безопасного применения", - говорится в отчете агентства.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что вакцина может появиться на рынке "до осени". ЕС уже пообещал направить больше средств на исследования в области вакцин, а также на то, чтобы ускорить некоторые процессы, такие как клинические испытания и выдача разрешений.

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