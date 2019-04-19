Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 11:09

Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Намеченную на 20-21 апреля в столице Катара Дохе межафганскую встречу отменили власти Катара из-за разногласий по составу афганской делегации, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на канцелярию президента Афганистана.

"После того, как правительство Катара не приняло это легитимное требование (список участников - ИФ), оно отменило конференцию в Дохе", - говорится в сообщении афганского президентского дворца.

Афганистан подготовил список из 250 участников конференции, в который, по заявлениям Кабула, вошли представители всех политических, социальных движений и всех классов общества. Катар, в свою очередь, сформировал собственный список участников, который, по мнению Кабула, не является инклюзивным и не представляет афганское общество.

"После того, как была проведена подготовка к поездке делегации, по иронии, мы получили от Катара новый несбалансированный и неинклюзивный список, который, в некоторой степени, был бесчестным по отношению к воле и решениям афганского народа", - пояснили в афганском президентском дворце.

Ранее сообщалось, что дохийский раунд переговоров с представителями "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) в Дохе оказался на грани срыва после того, как радикальное движение высмеяло планы Кабула направить делегацию из 250 человек.

"Те, кто составлял список в Кабуле, должны понимать, что это - заблаговременно организованная конференция в далекой стране в Персидском заливе, а не приглашение на какую-либо свадьбу или другую вечеринку в отеле в Кабуле", - сказал представитель талибов Забиулла Муджахид.

Афганская делегация собиралась отправиться в столицу Катара еще в четверг, но поездка была отложена из-за разногласий с талибами по составу делегации, сообщил накануне афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники в Кабуле.

В Дохе планировалась уже вторая межафганская встреча. Первая состоялась в феврале в Москве. Правительство Афганистана не направляло тогда на конференцию своих представителей и критически отозвалось о ее итогах.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад выразил сожаление в связи с тем, что межафганская встреча с участием движения "Талибан" отложена.

"Я разочарован тем, что реализация инициативы о проведении в Дохе межафганской встречи откладывается. Мы в контакте со всеми сторонами и поощряем их к тому, чтобы все сохраняли приверженность диалогу и мирному процессу в Афганистане", - написал в пятницу американский дипломат в своем микроблоге в Твиттере.

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