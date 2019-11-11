Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 17:02

Дубай. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Межафганская встреча с участием движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) намечена на 21 ноября в Пекине, сообщили в понедельник афганские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента страны.

Встреча изначально планировалась на 29-30 октября, но была отложена по просьбе афганского правительства, отмечает издание TOLOnews.

Такие межафганские встречи с участием талибов уже проходили дважды в Москве и один раз в столице Катара Дохе.

В последней встрече принимали участие и представители афганских властей, но в личном качестве.

Мохаммад Исмаил-Хан, в прошлом крупный полевой командир афганских моджахедов, а ныне политический и государственный деятель, сообщил афганским СМИ, что делегация Кабула на пекинской встрече будет включать 25 человек, в том числе семь представителей правительства и 18 членов политически х партий.

Он отметил, что конкретный состав кабульской делегации находится в процессе согласования.

Талибы объявили, что приняли приглашение китайского правительства и что делегацию возглавит руководитель политического офиса движения в Дохе мулла Абдул Гани Барадар.

Талибы отказываются вступать в прямые переговоры с правительством Афганистана до тех пор, пока из страны не будут выведены все иностранные войска.

Исмаил-хан полагает, что на пекинской встрече "никаких решений принято не будет, но на ней может быть определен график будущих межафганских контактов".

"Талибан хочет быть вовлеченным в такие встречи с представителями правительства и влиятельными политическими фигурами", - отметил политик.

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