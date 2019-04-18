Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 14:27

Дубай. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Межафганская встреча с участием представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), намечавшаяся на 19-20 апреля в Дохе, отложена на неопределенный срок.

Афганская делегация собиралась отправиться в столицу Катара в четверг, но поездка была отложена из-за разногласий с талибами по составу делегации, сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники в Кабуле.

Накануне сообщалось, что предстоящие переговоры с представителями "Талибан" в Дохе оказались на грани срыва после того, как радикальное движение высмеяло планы Кабула направить делегацию из 250 человек.

"Те, кто составлял список в Кабуле, должны понимать, что это - заблаговременно организованная конференция в далекой стране в Персидском заливе, а не приглашение на какую-либо свадьбу или другую вечеринку в отеле в Кабуле", - сказал представитель талибов Забиулла Муджахид.

В Дохе планировалась уже вторая межафганская встреча. Первая состоялась в феврале в Москве. Правительство Афганистана не направляло тогда на конференцию своих представителей и критически отозвалось о ее итогах.

На сей раз в состав делегации были включены представители администрации, включая главу аппарата президента Абдул Салама Рахими.

Эксперты отмечают, что встреча в Дохе могла бы быть первым контактом афганских властей с талибами после перерыва в несколько лет.

Талибы отказываются вести диалога с нынешним правительством Кабула, считая его "марионеткой США" и заявляя, что прежде, чем вести переговоры с афганскими властями, необходимо, чтобы страну покинули все иностранные войска.

Последний контакт представителей официального Кабула и движения "Талибан", о котором известно официально, состоялся в июле 2015 года с участием представителей США и Пакистана. В мае 2016 года контакты прервались после того, как американский беспилотник в Пакистане ликвидировал лидера "Талибана" муллу Ахтара Мансура. Затем проходили сообщения о тайных контактах правительства Афганистана с талибами осенью 2016 года, но официально они не были подтверждены.

"Вы готовитесь к миссии, которую наша страна ждет почти 40 лет, и это - достижение достойного мира", - напутствовал накануне в Кабуле членов делегации президент страны Ашраф Гани.

"В Катаре вы будете представлять правительство Исламской Республики Афганистан и правоверный народ", - подчеркнул глава государства.

1ак др

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