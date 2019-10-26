Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 12:21

Дубай. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Китай отложил на несколько дней переговоры между представителями движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и представителями гражданского общества Афганистана, запланированные в Пекине на 28-29 октября, сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя талибов.

"Правительство Китая сообщило нам (об отсрочке - ИФ) и попросило у нас несколько дней", - заявил агентству официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

Представитель талибов уточнил, что ему неизвестна причина переноса межафганской встречи, так же как и ее новая дата.

По его словам, делегация талибов, которая должна была участвовать в переговорах 28-29 октября в Пекин, в Китай еще не отправилась.

О том, что Китай планирует принять у себя межафганскую встречу с участием талибов, сообщали афганские СМИ 22 октября. Затем планы проведения встречи подтвердили в "Талибане".

Такие межафганские встречи с участием талибов уже проходили дважды в Москве и один раз в столице Катара Дохе.

Ранее в Москве прошли четырехсторонние консультации по афганскому урегулированию.

25 октября замглавы МИД РФ Игорь Моргулов встретился с замглавы МИД Пакистана Мухаммедом Эйджазом, спецпредставителем МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнем и спрецпредставителем госдепартамента США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.

Российская сторона на консультациях по афганскому урегулированию выступила за скорейшее возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан".

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