Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 13:45

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Крупная международная выставка аэрокосмической промышленности и средств военно-воздушной обороны "Авалон" в Австралии, которую планировалось провести в феврале 2021 года, перенесена на конец следующего года, сообщили в среду ее организаторы.

Они указали, что перенос проводимого раз в два года авиасалона, который проходит в аэропорту Авалон под Мельбурном, необходим из-за неопределенности ситуации, связанной с продолжающейся пандемией коронавируса в мире.

"После широких консультаций и анализа стало ясно, что последствия Covid-19, в том числе длительные логистические задержки и неопределенность в отношении международных поездок, будут представлять неприемлемый риск для выставки "Авалон-2021", если ее проводить в запланированные сроки в феврале", - говорится в сообщении.

На данный момент выставку планируется провести в ноябре будущего года. Точные даты пока не определены.

Организатором выставки является австралийская корпорация Aerospace Maritime Defence and Security Foundation of Australia Limited (AMDA Foundation).

"Авалон" является одним из крупнейших международных смотров авиационной, аэрокосмической и оборонной техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Традиционная тематика выставки - военная и гражданская авиация, космическая техника, наземные средства, оборудование и системы ПВО. На ней обычно экспонируются новинки авиации. Выставка и собирает до 600 компаний из 22 стран.

Площадь российской экспозиции на "Авалон-2013" составляла 126 кв. м.

Как сообщалось, в марте было объявлено об отмене международного аэрокосмического салона "Фарнборо", который должен был состояться в Британии 20-24 июля.

"Очень жаль, что нам приходится сообщить, что международное авиашоу "Фарнборо-2020", которое должно было состояться в июле, отменено", - говорилось в заявлении организаторов.

Они указали, что это решение принято в интересах здоровья участников выставки, посетителей, подрядчиков и персонала в связи "беспрецедентным влиянием глобальной пандемии коронавируса".

"Мы понимаем, что эта новость станет невероятным разочарованием для всех в международной авиакосмической индустрии, не говоря уже о наших важных участниках выставки, поставщиках и посетителях", - говорилось в заявлении.

Организаторы выразили надежду, что авиасалон "Фарнборо", который является крупнейшим в мире, состоится в 2022 году.

1нв др

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