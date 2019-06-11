Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFJ) приветствовали решение российских властей снять обвинения с журналиста Ивана Голунова и призвали прекратить преследование журналистов в России.
"Мобилизация гражданского общества и медиасообщества в поддержку Ивана Голунова - это хорошая новость для состояния свободы прессы в России, - отметил во вторник в своем заявлении генеральный секретарь МФЖ Энтони Беллангер. - Это указывает на то, что режим больше не может безнаказанно замалчивать критические голоса. Преследование журналистов в России должно прекратиться".
В заявлении отмечается, что Голунов известен своими расследованиями коррупции в среде московских чиновников.
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