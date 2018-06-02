Международная коалиция нанесла авиаудар по югу сирийской провинции Хасаке, погибла семья из восьми человек
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Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Восемь человек стали жертвами удара авиации международной коалиции, возглавляемой США, по селению Зиб-Хададж недалеко от города Аш-Шадади на юге сирийской провинции Хасаке.
Местные источники сообщили в субботу агентству САНА, что удар был нанесен накануне.
Все погибшие - мирные жители, члены одной семьи, отмечает агентство.
1ар ки
Интерфакс