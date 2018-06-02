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Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Восемь человек стали жертвами удара авиации международной коалиции, возглавляемой США, по селению Зиб-Хададж недалеко от города Аш-Шадади на юге сирийской провинции Хасаке.

Местные источники сообщили в субботу агентству САНА, что удар был нанесен накануне.

Все погибшие - мирные жители, члены одной семьи, отмечает агентство.

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Интерфакс