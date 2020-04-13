Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 19:28

Дубай. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция до конца мая вновь приступит к обучению бойцов "пешмерги" - иракского курдского ополчения, заявил представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.

"Вся подготовка сил "пешмерги" была остановлена к настоящему моменту из-за коронавируса, но между коалицией, НАТО, правительством Иракского Курдистана идут переговоры по поводу возобновления к концу следующего месяца тренировок", - сказал он курдской радиостанции "Рудау".

"Тренировки возобновятся, поскольку угроза от группировки ИГ (запрещена в России - ИФ) до сих пор высока в регионе", - объяснил он.

"Рудау" напоминает, что коалиция стала помогать иракским и курдским силам в борьбе с ИГ еще в 2014 году, а в 2018 году НАТО запустила тренировочную миссию в Ираке с целью улучшить способности местных сил безопасности противостоять ИГ. Однако ситуация в Ираке обострилась еще сильнее после того, как военные США 3 января 2020 года в ходе спецоперации уничтожили в районе Багдада главу иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

В итоге Багдад в январе решил пересмотреть отношения с коалицией во главе с США путем достижения нового соглашения с НАТО.

Также, напоминает "Рудау" силы коалиции уже передали под контроль иракских сил безопасности шесть баз на территории страны.

Между тем, несмотря на победу над халифатом ИГ в 2017 году, остатки группировки за последние недели активизировали вылазки в регионе.

"ИГ - сильнее, чем когда-либо с момента ее разгрома в декабре 2017 года, поскольку сейчас они контролируют территорию и имеют оружие, которое позволяет отслеживать им по ночам перемещения сил безопасности", - заявил "Рудау" вице-президент Иракского Курдистана Джафар Шейх Мустафа.

"ИГ представлена почти во всех районах между Хармином и границей с Сирией", - пояснил он.

Он отметил, что уход коалиционных сил из ряда районов, внутренние проблемы Ирака и пандемия коронавируса усилили позиции ИГ, причем террористы даже проводят тренировки в зоне между Эрбилем и Багдадом.

"Рудау" также напоминает, что на части иракской территории, по поводу распределения полномочий на которой ведут спор Багдад и Эрбиль, в последнее время наблюдается рост интенсивности терактов, засад, похищений людей, грабежей и поджогов.

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