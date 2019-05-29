Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 17:51

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Следующая встреча Международной контакной группы по Венесуэле с Группой Лимы состоится в Нью-Йорке 3 июня 2019 года, сообщила в среду Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"От имени Международной контактной группы Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности (ЕС) - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини вместе с министрами иностранных дел Португалии и Уругвая встретится на следующей неделе с министрами иностранных дел Канады, Чили и Перу в представительстве Группы Лима, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что встреча проводится по приглашению стран Группы Лимы в целях "активизации ее работы с другими ключевыми международными субъектами для содействия политическому, мирному и демократическому решению венесуэльского кризиса".

1мн ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!