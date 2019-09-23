Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 23:56

Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены Международной контактной группы (МКГ) по Венесуэле подтвердили в своем итоговом заявлении, что единственным надежным решением венесуэльского кризиса является политическое, мирное и демократическое решение при заслуживающих доверия и прозрачных президентских выборах.

"Политический кризис и экономический коллапс в Венесуэле наносят тяжелый урон населению, и более четырех миллионов человек уже покинули страну. Это оказывает огромное влияние на регион и остается основным источником нестабильности", - заявила, выступая в понедельник на 4-м министерском заседании МКГ "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы также наблюдаем очень тревожную ситуацию с правами человека, о чем сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

В заявлении МКГ выражена обеспокоенность по поводу временного приостановления переговоров, проводимых в Осло. Участники встречи "настоятельно призвали стороны вернуться к инклюзивным, заслуживающим доверия и серьезным переговорам на основе ранее согласованной повестки дня".

"Чтобы заслуживать доверие, переговоры должны быть представительными и являть реальную перспективу возвращения к демократии и верховенству права в Венесуэле. Национальное собрание как демократически избранный орган должно быть центральным участником этого процесса", - сказано в документе.

В нем указывается на то, что "ситуация в стране не допускает дальнейших задержек".

"Переговорный переход, ведущий к заслуживающим доверия, прозрачным и контролируемым на международном уровне президентским выборам, восстановлению государственных полномочий и пакету гарантий, обеспечивающих политическое сосуществование, являются важными элементами преодоления кризиса, достижения национального примирения и экономического восстановления. Альтернативные пути могут привести только к большей поляризации, дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации и росту напряженности в регионе с серьезными рисками просчета", - считают члены МКГ по Венесуэле.

МКГ была создана в начале 2019 года по инициативе ЕС. В нее вошли: государства ЕС - Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Франция и Швеция, а также страны Латинской Америки - Боливия, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор. В июле нынешнего года к ним присоединилась Панама. В понедельник в Нью-Йорке члены МКГ впервые приветствовала участие в заседании Панамы в качестве полноправного члена.

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