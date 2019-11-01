Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 11:08

Брюссель. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Международная контактная группа (МКГ) по Венесуэле в заявлении, распространенном в пятницу в Брюсселе, указала на последствия кризиса для населения в этой стране, связанные с "политическими репрессиями, нарушениями прав человека и плохими условиями жизни".

"МКГ призывает венесуэльских участников процесса поставить интересы страны выше других соображений и вернуться к надежным, представительным и серьезным переговорам на основе первоначальной повестки дня и последних предложений, представленных в рамках норвежского посредничества", - говорится в документе.

"Системный кризис не будет решен без демократических выборов, уважения прав Национального собрания и возвращения к независимой системе сдержек и противовесов", - подчеркивается в заявлении.

Члены МКГ считают, что в тот момент, когда переговоры, организуемые Норвегией, приостановлены, и нет никаких признаков серьезного политического процесса, направленного на мирный и демократический выход из кризиса, "статус-кво" не является опцией".

МКГ была создана в начале 2019 года по инициативе Евросоюза. В нее вошли: государства ЕС - Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Франция и Швеция, а также страны Латинской Америки - Боливия, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор. В июле нынешнего года к ним присоединилась Панама.

1ов эф вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!