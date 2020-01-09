Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 16:46

Брюссель. 9 января. ИНТЕРФАКС - Международная контактная группа по Венесуэле заявила, что выборы нового главы Национального собрания страны Луиса Парры не могут считаться законными.

"Члены Международной контактной группы Боливия, Коста-Рика, Эквадор, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Панама, Португалия, Испания, Швеция и Соединенное Королевство выражают глубокую обеспокоенность по поводу действий, направленных против демократического и конституционного функционирования Национального собрания по случаю избрания нового состава руководства парламента", - говорится в совместном заявлении контактной группы, которое в четверг распространила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

В документе отмечается, что силы безопасности не позволили многим законодателям войти в Национальное собрание и осуществить свои конституционные права и обязанности. Доступ был также запрещен для средств массовой информации.

"В этом контексте выборы Луиса Парры не могут считаться законными или демократическими. Мы поддерживаем Хуана Гуайдо в качестве председателя Национального собрания и подтверждаем нашу приверженность активной поддержке подлинных усилий по мирному и демократическому урегулированию кризиса в Венесуэле", - подчеркнули члены контактной группы.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро признал Парру новым спикером парламента.

"Национальное собрание приняло решение, и теперь там новое руководство (...) депутат Хуан Гуайдо был изгнан из Национального собрания голосами своей собственной оппозиции", - заявил Мадуро в телеобращении, транслировавшемся в его твиттере.

Парра был приведен к присяге при поддержке 40 законодателей из партии Мадуро. По данным оппозиции, число голосов в поддержку Парры не соответствовало минимальному количеству, необходимому для голосования.

Представители оппозиции назвали данное решение "парламентским переворотом", заявив, что таким образом правительство Мадуро пытается захватить власть в парламенте страны, считавшемся одним из последних демократических институтов Венесуэлы.

Силы безопасности, преданные Мадуро, охраняли здание Национального собрания, не допуская в него некоторых депутатов от оппозиции. Как отметил президент, это было сделано для того, чтобы избежать провокаций, а сам экс-спикер не явился, так как не набирал необходимое количество голосов.

Тем временем в твиттере Гуайдо было видно, как тот пытается перелезть через кованую ограду, чтобы попасть внутрь, но солдаты национальной гвардии не дают ему этого сделать.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал происшедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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