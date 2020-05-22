Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 13:02

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Решение США выйти из Договора по открытому небу является необдуманным и увеличивает риск возникновения конфликта, заявили в пятницу в международной общественной организации по контролю за ядерными вооружениями Global Zero.

"После вступления в должность Дональд Трамп систематически разрушает основы глобальной безопасности, которые поддерживали стабильность и ограничивали конфликты со времен окончания "холодной войны", - говорится в заявлении директора организации Дерека Джонсона.

"Выход из многостороннего Договора по открытому небу является одним из многочисленных ударов по национальной безопасности США и значительно увеличивает риск возникновения случайного или непреднамеренного конфликта, который может возрасти до уровня ядерного оружия", - отметил Джонсон в заявлении.

В Global Zero подчеркнули, что намерение выйти США из договора является признаком того, что администрация Трампа "хочет, как увеличить риск возникновения конфликта, так и подорвать уверенность в приверженности США обязательствам в области безопасности". По мнению организации, такое решение является "бессмысленным и необдуманным".

Кроме того, в Global Zero сомневаются в законности решения Трампа.

"Закон о национальной обороне США 2020 года требует, чтобы администрация за 120 дней направила уведомление в Конгресс о намерении выйти из Договора по открытому небу. Без такого уведомления, представляется неясным, есть ли у президента правовые полномочия выйти из соглашения", - сообщили в организации.

Накануне Трамп подтвердил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. По данным американских СМИ, США в пятницу уведомят Россию об этом шаге. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

1ви аю бп

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