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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 16:10 22.05.2018 - 16:10

Женева. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Международной организации по миграции (IOM) спасли, по меньшей мере, 386 мигрантов, заблудившихся в пустыне Сахара на территории Республики Нигер, говорится в распространенном во вторник заявлении организации.

"По меньшей мере, 386 мигрантов обнаружены в сложной ситуации в пустыне на территории Нигера", - говорится в документе.

"У них было мало воды и не было еды, также не было и документов", - отмечается в заявлении.

Члены поисковой команды IOM обнаружили мигрантов неподалеку от границы с Алжиром.

Организация не уточнила, гражданами каких стран являются спасенные мигранты. Однако в заявлении говорится, что на данный момент они "ожидают возвращения домой".

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