Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 2:35

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Международная тройка (США, Британия и Норвегия) призывает все стороны конфликта в Судане вступить в диалог и обеспечить мирный переход власти гражданскому правительству.

"Новый лидер переходного военного совета обязался передать власть гражданскому правительству. Однако на данный момент конституция отменена, а парламент распущен. (...) Судан нуждается в упорядоченном переходе к гражданскому правлению, ведущему к выборам в разумные сроки", - говорится в заявлении международной тройки, опубликованном на странице Facebook американского посольства в Хартуме.

"Настало время для переходного военного совета и всех других сторон вступить во всеобъемлющий диалог для того, чтобы добиться этого перехода, который должен быть надежным и быстрым с лидерами политических оппозиционных демонстраций, организациями гражданского общества и всеми соответствующими членами общества, включая женщин", - следует из сообщения.

По мнению "тройки", Судан нуждается в политической системе, которая "уважает права человека и верховенство права" и имеет "прочную конституционную основу".

"Мы настоятельно призываем новое руководство Судана принять необходимые меры для мобилизации местной и международной поддержки в целях оказания помощи в решении насущных проблем страны", - отмечается в заявлении.

На прошлой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре А.ибн Ауф объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника Генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана.

1вз ад

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