Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 3:23

Дубай. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Международный аэропорт Митига в Триполи продолжает свою работу в обычном режиме.

"Мы только что получили сообщение с диспетчерской вышки аэропорта о том, что обстрел идет далеко от взлетно-посадочной полосы и работа (аэропорта - ИФ) проходит в обычном режиме...", - сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Митига подверглась авиаудару.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН и возглавляемым Файезом Сараджем.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. По данным всемирной организации здравоохранения, за время боев погибли не менее 600 человек, более 3 тыс. получили ранения, а более 30 тыс. пришлось покинуть свои дома.

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