Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 19:17

Париж. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Международная организация "Репортеры без границ" выразила в пятницу обеспокоенность действиями полиции при задержании в Москве корреспондента интернет-издания "Медуза".

"Репортеры без границ" чрезвычайно обеспокоены вызывающим подозрения поведением полиции, задержавшей известного репортера Ивана Голунова. Он занимается журналистскими расследованиями", - говорится в сообщении организации.

По словам главы подразделения "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганна Бира, "чрезвычайно странное поведение полиции наводит на мысль, что Иван Голунов был задержан по сфабрикованным обвинениям".

"Если сфабрикованные доказательства в действительности использовались для задержания журналиста, который столь известен в России, то это может указывать на значительное обострение проблемы притеснения независимых СМИ в стране", - добавил Бир.

Между тем, в Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) потребовали немедленного освобождения Голунова.

"Европейская федерация журналистов призывает российские власти незамедлительно освободить Ивана Голунова", - говорится в сообщении, размещенном на сайте этой организации.

Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутиерес выразил уверенность в невиновности задержанного журналиста.

"Как и многие выдающиеся российские журналисты, мы уверены, что Иван Голунов невиновен. Мы считаем, что основная цель этой полицейской операции заключается в том, чтобы заставить его молчать и запугать всех журналистов, которые ведут расследования о коррупции среди российских чиновников", - отметил генсек этой организации.

Корреспондент латвийского русскоязычного интернет-издания "Медуза", освещающего российскую общественно-политическую тематику, Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

Как утверждают в полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а по месту проживания - три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта, утверждает следствие, изъятое при личном досмотре у Голунова наркотическое вещество - метилэфедроном массой около 4 граммов.

Позднее в полиции уточнили, что Голунов проверяется на причастность к деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении/приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

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