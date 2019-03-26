Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 9:18

Гонконг. 26 марта. ИНЕТРФАКС - Международная группа наблюдателей опубликовала отчет, в которой подвергла критике прошедшие в Таиланде парламентские выборы, сообщает во вторник Associated Press.

По мнению группы "Азиатского объединения за проведение свободных выборов", "при сборе бюллетеней и подсчете бюллетеней был совершен ряд ошибок".

Эти проблемы привели к тому, что объявленные предварительные результаты были "крайне неточными". Согласно этим результатам, на выборах лидируют сторонники военных из партии Паланг Прачарат.

Окончательные данные планируется огласить в пятницу.

Первые за восемь лет парламентские выборы прошли в Таиланде в воскресенье. Таиландцы, имеющие право голоса, должны были выбрать 500 депутатов нижней палаты парламента Таиланда.

Согласно данным избирательной комисссии, явка на выборах составила 80%.

Сейчас пост премьера занимает генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году.

1кю ар

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