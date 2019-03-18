Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 18:44

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Международные правозащитники негативно отнеслись к вердикту Шалинского городского суда Чечни, который приговорил руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к четырем годам тюрьмы, передают в понедельник западные СМИ.

В правозащитной организации Amnesty International заявили, что приговор О.Титиеву противоречит принципу защиты прав человека и показывает несовершенство российской судебной системы.

"Четырехлетний тюремный срок, к которому приговорили О.Титиева, - это оскорбление прав человека, принципа обоснованности (судебного решения - ИФ) и принципа справедливости", - говорится в заявлении Amnesty International, опубликованном на сайте организации.

"Признавая его виновным, несмотря на все доказательства обратного, суд показал, насколько российская судебная система является несовершенной. Суд продемонстрировал, что он - лишь инструмент в руках региональных властей, который был использован для того, чтобы заставить замолчать одного из последних правозащитников в Чечне", - подчеркивается в документе.

В организации Human Rights Watch также раскритиковали принятое в отношении О.Титиева решение.

"То, что это необоснованное дело зашло так далеко, является ужасной несправедливостью по отношению к О.Титиеву и позором для российской системы уголовного правосудия", - заявила замдиректора отделения Европы и Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер.

Ранее в понедельник Шалинский городской суд Чечни назначил наказание в виде четырех лет колонии-поселения руководителю чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" О.Титиеву за хранение наркотиков в крупном размере.

Согласно приговору, О.Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине.

Правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.

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