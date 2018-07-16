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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 14:55 16.07.2018 - 14:55

Вильнюс. 16 июля. ИНТЕРФАКС/BNS - Почти 240 чешских военнослужащих со вторника будут служить в дислоцированном в Рукле Йонавского района военном подразделении НАТО, сообщило министерство обороны Литвы.

Основу чешского военного контингента составляют бойцы 41-ого механизированного пехотного батальона, дислоцированного в северо-западной части Чехии. Чехи прибывают с боевыми машинами пехоты Pandur-II, оснащенными 30-тимиллиметровыми пушками и противотанковыми ракетами Spike.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал, что активное участие союзников в передовых силах НАТО в странах Балтии и Польше "четко свидетельствует о том, что альянс силен, един и готов дать твердый отпор любой угрозе".

В прошлом году четыре месяца около 150 военнослужащих из Чехии уже тренировались вместе с литовскими и другими союзническими военными в рамках натовских средств обеспечения безопасности. Чешские военные в 2009 и 2012 годах участвовали и в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, а также планируют снова отправить контингент своих ВВС в 2019 году.

Чехия также делегировала двух офицеров в действующую в Вильнюсе Интегральную единицу сил НАТО (NFIU).

В ответ на действия России на Украине и активность в регионе Балтийского моря блок НАТО в прошлом году учредил по международному батальону в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В них служит примерно по тысяче военных. В размещенной в Литве единице НАТО под командованием Германии служит в общей сложности примерно 1200 союзнических военных.

Тс де

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