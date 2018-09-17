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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 14:39 17.09.2018 - 14:39

Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Международная совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" приняла к сведению информацию, которая была публично озвучена министерством обороны России.

"JIT уже направляла запрос в Российскую Федерацию по предоставлению актуальной информации", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на ее сайте.

В документе отмечается, что "в мае 2018 года JIT специально запросила информацию о номерах, найденных на нескольких обнаруженных частях ракеты".

Ранее начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.

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