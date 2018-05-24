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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 12:09 24.05.2018 - 12:09

*** Они считают наиболее правильным рассматривать дело в нидерландском суде

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Международная группа следователей, рассматривающая дело о крушении самолета MH17 на востоке Украины находится на завершающем этапе работы, однако пока рано говорить о том, когда материалы будут переданы в суд, заявил в четверг главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке.

"Мы начинаем заключительную фазу расследования, но еще предстоит проделать много работы и неясно, когда она будет завершена", - сказал он на пресс-конференции в Нидерландах, отвечая на вопрос о том, когда дело может быть направлено в суд.

По словам Ф.Вестербеке, было решено, что данное дело лучше всего будет передать на рассмотрение нидерландского суда.

Он подчеркнул, что следователи на данном этапе не готовы обнародовать всю имеющуюся у них информацию о причинах крушения самолета. "Мы не хотим раскрывать наши карты перед другой стороной", - сказал прокурор.

Пассажирский самолет "Боинг-777" (Boeing 777-200ER) компании "Малайзийские авиалинии" (Malaysia Airlines), выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины в Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Около двух третьих находившихся на борту людей являлись подданным Нидерландов.

Расследованием авиакатастрофы занимается совместная следственная группа (ССГ), которая состоит из специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Голландская прокуратура возглавляет группу, основной задачей которой является определение виновных в катастрофе.

***/ во мф

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