Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 11:46

Пекин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин в среду объявил об официальном открытии пекинского международного аэропорта Дасин, сообщает агентство "Синьхуа".

Первые вылеты совершили авиакомпании China Southern Airlines - в Гуанчжоу и China Eastern Airline - в Шанхай, затем Air China отправила самолет в Чэнду. Посадку в Дасине первыми совершили лайнеры China United Airlines, Capital Airlines и Hebei Airlines.

Новый аэропорт, который станет крупнейшим в мире, находится на границе южного района Пекина Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. Ожидается, что к 2021 году аэропорт будет ежегодно обслуживать 45 млн пассажиров, а к 2025 году - 72 млн человек.

Строительство Дасина, который имеет четыре взлетно-посадочные полосы, обошлось в 450 млрд юаней (более $63 млрд) и продолжалось менее пяти лет.

Ранее главным аэропортом Пекина являлся Шоуду к северо-востоку от города. Пуск в эксплуатацию Дасина, расположенного к югу от китайской столицы, позволит существенно разгрузить Шоуду.

Ряд иностранных авиаперевозчиков, включая British Airways и Finnair, планируют перевести все или часть своих рейсов в новый пекинский аэропорт. Ожидается, что процесс перехода будет завершен к зиме 2021 года.

Служба финансово-экономической информации

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