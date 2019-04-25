Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 8:10

*** В подозрительном автомобиле на стоянке аэропорта не обнаружили ничего опасного

Дели. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Работа международного аэропорта столицы Шри-Ланки возвращается в норму после обследования подозрительного автомобиля, обнаруженного ранее в четверг на парковке близ него, передает шри-ланкийский телеканал News 1st.

По данным телеканала, открываются и автотрассы, ведущие в аэропорт.

В ходе обследования подозрительного автомобиля на парковке аэропорта не было выявлено ничего опасного

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