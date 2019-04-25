*** В подозрительном автомобиле на стоянке аэропорта не обнаружили ничего опасного
Дели. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Работа международного аэропорта столицы Шри-Ланки возвращается в норму после обследования подозрительного автомобиля, обнаруженного ранее в четверг на парковке близ него, передает шри-ланкийский телеканал News 1st.
По данным телеканала, открываются и автотрассы, ведущие в аэропорт.
В ходе обследования подозрительного автомобиля на парковке аэропорта не было выявлено ничего опасного
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