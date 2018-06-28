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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 20:29 28.06.2018 - 20:29

*** Нужно интенсифицировать диалог не только на высшем уровне

Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и США не находятся в состоянии "холодной войны", странам нужен прагматичный диалог, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я не назвал бы это "холодной войной", потому что это мы должны использовать для описания этого другое прилагательное. То, что сейчас происходит, это, определённо, нездоровая ситуация", - сказал В.Небензя на пресс-конференции в ООН в четверг.

"Нам нет необходимости любить друг друга, но нам необходимо установить нормальные прагматичные отношения", - отметил он.

"Мы надеемся, что это (саммит РФ-США) - только начало и за этим последует более интенсивный диалог на всех уровнях, не только на президентском", - добавил В.Небензя.

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