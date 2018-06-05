Мексика введет импортные пошлины в 15-25% на стальную продукцию и сельхозтовары из США
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Мехико. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Мексика введет импортные пошлины в размере 15-25% на стальную продукцию, а также ряд сельскохозяйственных товаров, поставляемых из США.
Это решение стало ответом на действия американских властей, которые с 1 июня ввели 25%-ную пошлину на импорт стали и 10%-ную - на импорт алюминия из ряда стран мира, включая Мексику.
Правительство Мексики во вторник опубликовало список товаров американского импорта, которые будут облагаться повышенными пошлинами.
В частности, импортные пошлины для американского сыра составят 20-25%, для яблок и картофеля - 20%, для свинины - 20%, для виски - 25%, говорится в официальном сообщении правительства Мексики.
Пошлины на импорт стальной продукции из США составят 15-25%.
Мехико также создаст квоту для беспошлинного импорта свинины из других стран в размере 350 тыс. тонн.
Накануне министерство экономики Мексики сообщило, что инициирует разбирательство в отношении заградительных пошлин США на импорт стали и алюминия в рамках процедуры разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).
Курс мексиканского песо на торгах во вторник подешевел на 1,5% относительно доллара США, до 20,3829 песо/$1, что является минимумом более чем за год.
Служба финансово-экономической информации
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пк ко*
Интерфакс