Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 11:00

Мадрид. 28 января. ИНТЕРФАКС - Мексиканские иммиграционные власти депортировали около 2,3 тыс. гондурасцев, которые незаконно пересекли границу Гватемалы с Мексикой в попытке затем добраться до США, сообщили во вторник западные СМИ.

По данным мексиканских властей, около 1,1 тыс. гондурасцев были экстрадированы на самолетах, еще более 1,2 тыс. граждан Гондураса репатриированы наземным транспортом из мексиканских штатов Чьяпас и Табаско.

Как сообщили в Национальном институте миграции Мексики и в мексиканском МВД, депортация проводилась с 18 по 28 января "в соответствии с миграционным законодательством и полным соблюдением прав человека".

За последние годы тысячи жителей Центральной Америки пересекли мексиканскую границу, чтобы попасть в США.

В начале июня прошлого года Трамп пригрозил Мексике повышением пошлин с 5% до 25% в случае, если Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов.

Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как сумел заключить с этой страной соглашение по борьбе с нелегальной иммиграцией.

По словам президента США, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

1ви ар

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