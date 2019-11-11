Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 1:44

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Мексика готова предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу.

"В соответствии со своей традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище Эво Моралесу", - написал глава МИД Мексики Марсело Эбрард в своем твиттере.

Ранее он опубликовал твит, в котором заявил, что в "Боливии продолжается военная операция", которую Мексика отвергает.

"Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет", - добавил он.

Ранее в отставку подало все высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру, и председателей двух палат парламента страны.

Об отставках было объявлено в городе Чиморе в департаменте Кочабамба, куда Моралес и его ближайшее окружение вылетели из Ла-Паса после того, как командующий армией Боливии Уильямс Калиман предложил президенту страны сложить полномочия.

В настоящее время в сложившихся условиях вся полнота власти в Боливии возложена на второго заместителя председателя сената (верхней палаты парламента) Жанин Аньес.

В ее полномочия в частности будет входить проведение чрезвычайной сессии парламента Боливии, на которой будут официально приняты отставки президента и вице-президента, а также председателей обеих палат парламента.

Кроме того, она должна будет согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.

"Это обязанность, которую мне приходится взять на себя", - заявила Аньес в эфире боливийского телевидения.

1вз тг

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