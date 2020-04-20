Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 21:33

*** Аналогичная ситуация - с границей между США и Канадой

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Мексики и США пришли к соглашению о продлении на 30 дней запрета на "не жизненно важные" поездки через сухопутную границу двух стран в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают американские СМИ

О таком закрытии границы изначально было объявлено 20 марта. Предполагалось, что эта мера будет действовать 30 дней.

Граница между США и Канадой также будет закрыта еще на 30 дней, отмечается в сообщениях.

В США с начала вспышки зарегистрировано 770 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 40 тыс. человек скончалось. В Мексике за время пандемии заболело около 8,2 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в 686 случаях.

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