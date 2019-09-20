Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 6:10

Мадрид. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Политический кризис в Венесуэле должен быть урегулирован путем переговоров и мирными средствами, считают в Мексике и Уругвае.

"Правительства Мексики и Уругвая повторяют, что, как это было заявлено 6 февраля в Монтевидео, диалог и переговоры являются единственным приемлемым способом достижения мирного урегулирования ситуации, с которой сталкивается Венесуэла", - говорится в распространенном совместном заявлении.

Одновременно в нем отмечается, что обе страны приветствуют освобождение вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано, и призывают к освобождению остальных заключенных, арестованных по аналогичным делам.

Как сообщалось, накануне Самбрано объявил, что, начиная с среды, на свободу выйдут еще 58 оппозиционеров.

Самбрано является соратником Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы. Вице-спикер и еще ряд оппозиционных депутатов парламента были арестованы по обвинению в предательстве и заговоре с целью государственного переворота после провалившейся попытки восстания 30 апреля.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приветствовала достигнутое в понедельник соглашение между правительством и оппозиционными партиями, не входящими в коалицию провозгласившего себя временным президентом страны Хуана Гуайдо, о начале переговоров по политическим изменениям, направленным на урегулирование кризиса в Венесуэле.

Соглашение предусматривает возвращение около 55 депутатов-социалистов в Национальное собрание, где доминирует оппозиция, и освобождение политических заключенных.

Родригес заявила журналистам, что Вашингтону следует подумать над восстановлением дипломатических отношений между двумя странами.

По ее словам, после провала попыток свергнуть правительство президента Николаса Мадуро у США остался "единственный путь - это переговоры и дипломатическое общение".

1гк гс

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