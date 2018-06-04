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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 18:42 04.06.2018 - 18:42

Мехико. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Мексика инициирует разбирательство в отношении заградительных пошлин США на импорт стали и алюминия в рамках процедуры разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в сообщении мексиканского министерства экономики.

Мексика считает пошлины США специальными защитными мерами, отмечается в документе.

Члены ВТО имеют право вводить специальные защитные меры в случаях, когда возросший импорт какого-либо товара из третьих стран наносит или угрожает нанести серьезный ущерб местным производителям, однако при этом они должны стремиться сохранить существующий объем договоренностей и уступок в рамках ВТО.

Д.Трамп с 23 марта ввел 25%-ную пошлину на импорт стали и 10%-ную - на импорт алюминия, однако предоставил временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины. С 1 июня действие этих исключений прекращено.

Ранее ЕС объявил об аналогичном разбирательстве в рамках процедур ВТО.

Мексика также намеревается ввести ответные пошлины на товары из США, окончательный список которых пока не определен.

Торговый спор двух стран может положить конце Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), считают эксперты мексиканского Института промышленного развития и экономического роста (IDIC). Однако для мексиканской экономики разрыв соглашения не обязательно будет негативным фактором - в частности, он позволит выстраивать отношения на новых условиях, отмечается в исследовании IDIC.

Служба финансово-экономической информации

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