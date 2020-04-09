Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 1:21

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики Мексики покинул внеочередное заседание ОПЕК+, проходящее в формате видеоконференции, не проголосовав за решение ОПЕК+ снизить нефтедобычу на 10 млн б/с.

Как пишет агентство Bloomberg, оставшиеся делегаты продолжили обсуждение сделки без участия Мексики.

Ранее сообщалось, что все представители поддержали предложение снизить нефтедобычу на 10 млн б/с на два месяца, кроме Мексики.

Необходимое снижение добычи Мексикой в случае утверждения сделки могло составлять 0,4 млн б/с. Таким образом, если этот объем будет исключен из обсуждения, то общее снижении может составить 9,6 млн б/с, либо эту квоту могут распределить между другими странами.

Сс бм

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