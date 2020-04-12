Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 20:19

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Соглашение, достигнутое на переговорах ОПЕК+, предусматривает сокращение добычи нефти на 9,7 баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Первоначальный вариант плана предусматривал чуть большее сокращение - на 10 млн б/c.

Согласно достигнутым договоренностям, Мексика сократит свою добычу на 100 тыс. баррелей в сутки: это меньше, чем предполагалось изначально. Именно позиция Мексики долгое время мешало заключению соглашения ОПЕК+, цель которого - решить проблему обрушившихся цен на нефть.

1во ки

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