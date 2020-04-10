Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 8:35

Эль-Кувейт. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Мексика воспрепятствовала достижению договоренности о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев, которую в четверг согласовали участники ОПЕК+, сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на заявление министра нефти Кувейта Халида аль-Фадыля.

Министр на своей страничке в соцсетях в пятницу отметил, что во время видеоконференции Кувейт был настроен на создание атмосферы взаимопонимания между участниками встречи в надежде восстановить баланс на рынке нефти.

В соответствии с рамочным соглашением, с июля по декабрь 2020 года сокращение будет составлять 8 млн б/с, затем вплоть до апреля 202 года - 6 млн баррелей.

Однако источники сообщают разные данные о конкретных цифрах сокращения для каждой из стран-участниц сделки.

Участники ОПЕК+ пытались убедить Мексику подключиться к соглашению и сократить добычу на 400 ты. б/с. Министр нефти этой страны Росио Нахле в последний момент отказалась от этого предложения и покинула конференцию.

Позже она заявила, что Мексика готова к снижению добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев. "Мексика снизит добычу до 1 млн 681 тыс. б/с с 1 млн 781 тыс. б/с, заявленных в марте", - написала министр в твиттере.

Некоторые наблюдатели отмечают, что без Мексики достигнутые договоренности не будут действовать. Возможно ситуация прояснится, после заседания G20 в пятницу.

Дк фф ав

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