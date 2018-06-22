Мелания Трамп надела плащ с надписью "мне все равно" в поездку к детям мигрантов
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***Трамп сказал, что так его супруга выразила отношение к фейковым новостям
Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Супруга президента США Мелания Трамп посетила центр на границе США и Мексики, где содержатся дети мигрантов, сообщают западные СМИ.
Особое внимание прессы привлек плащ первой леди США. Для поездки М.Трамп выбрала плащ оливкового цвета с белой надписью в стиле граффити I really don't care. Do U? (англ: Мне правда все равно. А тебе?)
М.Трамп надела плащ, когда заходила в самолет на базе Эндрюс под Вашигтоном. На базе Мак-Аллен в Техасе супруга президента вышла из самолета уже без плаща. В Вашингтон М.Трамп снова вернулась в плаще, "несмотря на шумиху в медиа, возникшую после того, как она появилась в нем в первый раз", отмечает телеканал Си-эн-эн.
Официальный представитель первой леди Стефани Гришам затем заявила, что "это просто куртка. В ней нет скрытого смысла".
"Если бы СМИ тратили свои силы и энергию на ее (М.Трамп - ИФ) действия и усилия, чтобы помочь детям, а не на обсуждение ее гардероба, мы бы могли так много сделать для детей", - отметила С.Гришам в Twitter.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter также прокомментировал ситуацию с плащом, заявив, что таким образом М.Трамп показывает свое отношение к СМИ, производящим фейковые новости.
"Мне правда все равно. А тебе?" Написанное на куртке Мелании относится к СМИ, делающим фейковые новости. Мелания узнала, насколько они нечестные, и теперь ей действительно не все равно", - написал Д.Трамп.
Источник в Белом доме рассказал Си-эн-эн, что в Белом доме прошло экстренное заседание службы вешних коммуникаций после того, как история с плащом М.Трамп стала расходиться по СМИ. Источник отметил, что именно на этом собрании и была придумана идея о том, чтобы связать эту надпись к отношениям М.Трамп к медиа.
В последнее время Д.Трампа активно критиковали за практику разделения детей мигрантов с их родителями.
В результате 20 июня президент США подписал указ, прекращающий эту практику.
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Интерфакс