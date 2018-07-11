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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 18:01 11.07.2018 - 18:01

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Жена президента США Дональда Трампа Мелания посетила консерваторию в бельгийском городе Ватерлоо, пока ее супруг принимает участие в саммите НАТО, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, М.Трамп появилась на публике в голубом платье от марки Calvin Klein c белыми и зелеными вставками, а также в белых туфлях от Louboutin.

М.Трамп направилась в консерваторию вместе с женой бельгийского премьера Амели Дербаудренгьен и супругой генсека НАТО Игрид Шулеруд, посетив концерт для виолончели и фортепиано.

Президент США Д.Трамп и его супруга Мелания прибыли в Бельгию накануне вечером. С Бельгии Д.Трамп начинает турне по европейским странам, в рамках которого принимает участие в саммите НАТО, а затем посетит Великобританию и встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Финляндии.

Саммита НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля.

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