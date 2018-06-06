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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 21:24 06.06.2018 - 21:24

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Супруга президента США Мелания Трамп в среду впервые появилась перед телекамерами после того, как в прошлом месяце перенесла операцию на почках.

Первая леди вместе с президентом приняла участие в брифинге федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях, посвященном подготовке к сезону ураганов.

Перед началом мероприятия Д.Трамп в эфире американского телевидения поблагодарил супругу за ее работу в качестве первой леди США.

"У нее (М.Трамп - ИФ) был немного сложный период, но сейчас у нее все хорошо и мы ею очень гордимся. Она проделывает замечательную работу в качестве первой леди", - сказал президент.

Американский телеканал Си-Эн-Эн отметил, что это первое появление первой леди США на публике за последние 26 дней. В течение этого времени в американских СМИ и социальных сетях бурно обсуждался вопрос длительного отсутствия М.Трамп на официальных мероприятиях.

В свою очередь Д.Трамп ранее в среду раскритиковал СМИ за освещение этого вопроса.

"Фейковые новости так несправедливо и зло обошлись с моей женой, нашей замечательной первой леди Меланией. Пока она восстанавливалась после операции, они сообщали все, начиная с того, что она чуть ли не умерла, сделала подтяжку лица, оставила Белый дом и меня и уехала в Нью-Йорк или Вирджинию. Все это вранье, у нее все очень хорошо", - написал он в своем "Твиттере".

О том, что М.Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли, стало известно 14 мая.

1ла ар

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