Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 19:39

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Первая леди США Мелания Трамп в пятницу посетила отделение детской больницы в Вашингтоне, сообщает агентство Associated Press.

Подобная рождественская традиция существуют у первых леди США на протяжении уже многих десятилетий.

Мелания Трамп пообщалась с маленькими пациентами. Она почитала им книжку, а также вместе с ними вырезала снежинки из бумаги.

Традицию посещать детские больницы перед Рождеством начала супруга 33-го президента США Гарри Трумэна.

Накануне Дональд и Мелания Трамп приняли участие в торжественной церемонии, в ходе которой они зажгли огни на рождественской ели у Белого дома.

В большинстве западных стран Рождество традиционно отмечают в ночь на 25 декабря.

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