Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 17:21

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала новый рождественский интерьер Белого дома.

В официальном Twitter аккаунте супруги американского лидера появилась видеозапись, на которой Мелания наносит последние штрихи в новогоднем интерьере и показывает, как украсили в этом году резиденцию президента США.

"Я очень рада поделиться этой красивой экспозицией патриотизма, которую все смогут увидеть", - написала первая леди в Twitter. По ее словам, "дух Америки" сияет в Белом доме".

На видеозаписи, Мелания Трамп в костюме кремового цвета проходит по коридорам и залам Белого дома, демонстрируя различные украшения и иллюминацию. Комнаты резиденции президента США украшены по-разному, в некоторых в качестве основного выступает белый цвет, в других - синий и красный. На рождественских елях можно увидеть игрушки в виде американского флага.

Традиционно в канун западного Рождества в Белом доме организуют "дни открытых дверей" и различные приемы.

В США уже активно готовятся к рождественскому сезону. Витрины магазинов и улицы городов украшаются праздничными декорациями. Рождественские ели установили на многих площадях, а также на лужайке Конгресса США.

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