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Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Первая леди США Мелания Трамп заявила о великолепном самочувствии после перенесенной операции на почках и попросила СМИ не спекулировать на этой тему.

"Я вижу, что СМИ усиленно работают над спекуляциями по поводу того, где я и что я делаю. Будьте уверены, я нахожусь здесь, в Белом доме с моей семьей, чувствую себя великолепно и усердно работаю во благо детей и американского народа", - написала М.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере".

14 мая стало известно, что М.Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.

Йф гс

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Интерфакс