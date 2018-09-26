Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:20 26.09.2018 - 18:20

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Договоренности России и Турции по Идлибу реализуются и дают реальную отдачу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Речь идет не только о гуманитарных коридорах. Подписан меморандум 17 числа между Россией и Турцией. Он начал реализовываться и он дает реальную отдачу", - сказал С.Вершинин, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, начали ли работать гуманитарные коридоры в Идлибе.

"Эта отдача состоит не только в том, что работают какие-то коридоры или другие какие-то усилия предпринимаются для облегчения гуманитарного состояния гражданского населения, но и в том, что в целом уровень насилия, напряженности в идлибской зоне деэскалации заметно понизился", - отметил он.

1ви ав

Neuer Inhalt Horizontal Line