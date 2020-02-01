Этот контент был опубликован 1 февраля 2020 г. 2:19

Брюссель. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - В Брюсселе состоялось открытие при Российском центре науки и культуры мемориального музея уникальной в своем роде организации - Союза советских граждан в Бельгии, передает корреспондент "Интерфакса".

"Речь идет о тысячах советских граждан, в основном женщин, которые волею судьбы оказались на радикальном переломе своей биографии, в плену, в немецких лагерях. И потом, после окончания Второй мировой войны в чужой стране должны были начинать свою жизнь практически с нуля", - сказал, выступая на торжественном вечере, посол России в Бельгии Александр Токовинин.

"В этой чрезвычайной ситуации они не отступили, не замкнулись в себе, нашли силы, чтобы сохранить свою самобытность, не предать свои корни, свою культуру. И они создали вот такое объединение, которое работало фактически ради создания моста дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", - отметил дипломат.

Возникший в Бельгии благодаря усилиям русских эмигрантов первой волны Союз русских патриотов в 1946 году был преобразован в Союз советских граждан после того, как к нему стали присоединяться угнанные гитлеровцами на работы в оккупированной Германией Европе молодые люди из Советского Союза. В основном это были девушки из России, Украины и Белоруссии.

Со временем в этом союзе участвовали более 5 тыс. членов и сочувствующих. При этом бельгийские власти не чинили никаких препятствий деятельности этой организации.

На протяжении всей своей истории союз жил активной общественной жизнью. Организация состояла из 14 региональных отделений. Самыми активными были подразделения союза в Брюсселе, Антверпене, Боме, Синт-Никласе, Генте, Льеже, Мукроне, Шарлеруа.

Ежегодно, начиная с конца 40-х, проводились смотры художественной самодеятельности, велась работа с молодежью, были открыты школы русского языка. Члены организации ухаживали за могилами советских солдат по всей Бельгии. Они собирали средства в помощь детям Чернобыля и жертвам землетрясения в Спитаке.

1ов бм

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