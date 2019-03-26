Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 15:31

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Мемуары бывшей первой леди США Мишель Обамы под названием "Становление" (Becoming) могут стать самой популярной автобиографией в истории издательского бизнеса, пишет Financial Times.

По данным медиагруппы Bertelsmann, за пять месяцев уже продано более 10 млн экземпляров этой книги, включая издания в твердой и мягкой обложке, в электронном формате и в виде аудиокниги. Глава Bertelsmann Томас Рабе назвал эти мемуары "самым заметным творческим успехом прошедшего года".

В 2017 году издательство Penguin Random House, входящее в группу Bertelsmann, заплатило рекордную сумму за права на публикацию мемуаров Барака Обамы и его супруги - $65 млн. Версия событий от Б.Обамы пока не опубликована.

Книга бывшей первой леди США переведена на 31 язык, она также продается в Австралии, Великобритании, Франции, Германии и многих других странах.

Мемуары поделены на три части: "Становясь мною", "Становясь нами" и "Становясь большим". В книге супруга бывшего президента США Б.Обамы рассказывает о годах, когда она была первой леди США, о ее отношениях с мужем, а также о том, за что она недолюбливает действующего американского лидера Дональда Трампа.

По данным Nielsen, сейчас "Становление" занимает 11-е место в топ-20 самых популярных биографий и мемуаров, проданных в Великобритании с конца 90-х годов.

В рамках продвижения мемуаров М.Обама с ноября объехала десятки городов США. С апреля начнется международное турне: Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Осло, Париж, Амстердам. Билеты на большинство мероприятий распродаются в считанные минуты.

Служба финансово-экономической информации

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