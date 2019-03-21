*** Это - худший показатель в мире

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Подавляющее большинство граждан Украины в преддверии президентских выборов не доверяют властям своей страны, говорится в опросе американской исследовательской компании Gallup, опубликованном в четверг.

Так, согласно данным за 2018 год, лишь 9% граждан Украины заявляли о доверии нынешнему руководству. При этом, по данным Gallup, на протяжении всех пяти лет правления президента Петра Порошенко доверие украинцев к властям их страны только слабело.

В Gallup утверждают, что на данный момент это - самый низкий показатель доверия властям в мире.

"Только 9% жителей доверяют правительству своей страны. Это (украинские показатели - ИФ) - самый низкий уровень доверия в мире уже второй год подряд. Уровень доверия на Украине правительству значительно ниже, чем в среднем в 2018 году на территории бывшего СССР (48%), а также - чем в среднем в мире (56%)", - говорится в сообщении Gallup.

В 2014 году, когда П.Порошенко пришел к власти, 24% украинцев доверяли правительству, и за полгода их число резко снизилось до примерно 10%. В течение четырех лет доверие населения Украины к правительству колебалось в районе этой отметки, не превышая 14%. Вместе с тем, почти половина украинцев - 48% - заявляли о доверии самому П.Порошенко в 2014 году.

Опрос также показал, что у украинцев есть сомнения и по поводу организации выборов в их стране. Так, по данным Gallup, лишь 12% опрошенных украинцев заявили, что не сомневаются в честности выборов на Украине. В 2014 году избирательной системе Украины доверяли 26% граждан страны.

Вместе с тем, подавляющее большинство опрошенных (91%) - выразили уверенность в том, что правительство страны погрязло в коррупции. В том, что коррупция существует в украинском бизнесе, уверены 82% граждан Украины.

"Следующему лидеру Украины придется бороться с глубоко укоренившимся недоверием", - полагают авторы опроса.

Они указывают, что в распоряжении Gallup - результаты опросов по данной теме с 2008 по 2018 год. В них участвовали по 1 тыс. человек старше 15 лет. В компании подчеркивают, что опубликованные результаты отражают ситуацию во всей Украине, за исключением ДНР, ЛНР, Крымского полуострова, называемого авторами опроса частью Украины.

Выборы президента Украины назначены Верховной Радой на воскресенье, 31 марта. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.

1эф во др

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