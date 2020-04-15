Дубай. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Заражение коронавирусом зарегистрировано у 76 389 иранцев, скончались 4 777 человек, сообщает в среду агентство ИРНА со ссылкой на данные Минздрава Ирана.
Накануне сообщалось, что в Иране прирост смертей от коронавируса замедлился до минимума за месяц на тот момент. Тогда умерли 98 пациентов с коронавирусом. В среду сообщается, что за последние сутки умерли 94 пациента, то есть, еще меньше, чем накануне.
В то же время, в критическом состоянии сейчас находятся еще 3 643 человека.
В ближневосточном регионе именно в Иране сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Проблему усугубляют экономические сложности и ограничения, с которыми столкнулась страна в связи с возобновлением действия санкций США.
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