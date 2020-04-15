Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 13:04

Дубай. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Заражение коронавирусом зарегистрировано у 76 389 иранцев, скончались 4 777 человек, сообщает в среду агентство ИРНА со ссылкой на данные Минздрава Ирана.

Накануне сообщалось, что в Иране прирост смертей от коронавируса замедлился до минимума за месяц на тот момент. Тогда умерли 98 пациентов с коронавирусом. В среду сообщается, что за последние сутки умерли 94 пациента, то есть, еще меньше, чем накануне.

В то же время, в критическом состоянии сейчас находятся еще 3 643 человека.

В ближневосточном регионе именно в Иране сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Проблему усугубляют экономические сложности и ограничения, с которыми столкнулась страна в связи с возобновлением действия санкций США.

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