Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 15:46

*** Снизилось число американцев, хорошо относящихся к Китаю

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Положительно настроены по отношению к России 24% американцев, говорится в опросе Gallup, опубликованном в понедельник.

О неблагосклонном отношении к России в 2019 году заявили 73% опрошенных. Остальные респонденты затруднились ответить.

В сравнении с прошлым годом число американцев, которые хорошо относятся к России, несколько снизилось - тогда положительную оценку высказали 25% опрошенных, отмечают авторы опроса.

Ухудшилось отношение американцев и к Китаю. Так, о благосклонном отношении к Китаю заявили 41% опрошенных, в то время как годом ранее положительно отзывались о Китае больше половины респондентов - 53%. Отношение американцев в КНР, таким образом, стало самым отрицательным с 2012 года.

Также резко снизилось число американцев, благосклонно относящихся к Саудовской Аравии. В 2019 году о такой позиции заявляют 29% опрошенных, в 2018 году подобного мнения придерживался 41%.

Лучше всего, как и прежде, американцы относятся к Канаде, о благожелательном отношении к этой стране заявили 92% опрошенных. На втором месте в рейтинге положительных оценок оказалась Великобритания (87%). За ней следует Япония (86%), Германия (83%) и Франция (81%).

Меньше всего положительных оценок получила Северная Корея (12%), в то же время в прошлом году хорошо относились к КНДР только 6% опрошенных. Северная Корея стала единственной страной в списке, к которой американцы за год стали относиться лучше.

Благосклонно относится к Сирии лишь 14% опрошенных, к Ирану - 16%, к Ираку - 18%, а к Афганистану - 19%.

Опрос прошел 1-10 февраля 2019 года, в нем приняли участие 1016 граждан США.

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