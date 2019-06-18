Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 14:45

*** Зеленский: очень хочу, чтобы встреча в "нормандском формате" прошла срочно

Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что 12 июля состоится встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украины.

"12 июля будет встреча советников в минском формате", - сказала Меркель во вторник журналистам в Берлине по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер выразила удовлетворение в связи с возобновлением работы "нормандского формата" в рамках Минского процесса.

"Я рада, что мы в рамках Минского процесса снова возобновляем работу в "нормандском формате", - сказала Меркель.

В свою очередь Зеленский также сообщил о запланированной на июль встрече внешнеполитических советников стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"По вопросу возвращения к "нормандскому формату", по вопросу сроков этой встречи... Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно, поэтому запланирована встреча, первая встреча рабочая (на уровне внешнеполитических советников - ИФ) запланирована уже в июле. Верим в победу и прекращение войны", - сказал президент Украины.

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