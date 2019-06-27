Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 9:57

Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг вновь почувствовала себя плохо на официальном мероприятии.

На 8.30 (9.30 мск) в берлинской резиденции президента ФРГ, дворце Бельвю, было назначено официальное вступление в должность нового министра юстиции - им стала представительница Социал-демократической партии Германии СДПГ Кристине Ламбрехт.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер начал речь, ее транслировали федеральные каналы. Рядом со Штайнмайером стояла Меркель, которая внезапно начала дрожать крупной дрожью - так же, как во время официальной части визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского.

Канцлер попыталась взять себя в руки в буквальном смысле - вместо знаменитого жеста "руки домиком" собравшиеся увидели руки канцлера, скрещенные перед собой. От стакана воды, который ей предложили, политик отказалась.

По словам фотографа агентства DPA, которого цитируют местные СМИ, после мероприятия канцлер почувствовала себя лучше.

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