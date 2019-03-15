Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 10:45

Берлин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования семьям и близким погибших в результате нападений на мечети в Новой Зеландии.

"Я глубоко опечалена новостями из Кристчерча. Я скорблю с новозеландцами по поводу их сограждан, которые подверглись нападению и были убиты из-за расистской ненависти во время мирной молитвы в своих мечетях. Мы вместе противостоим подобным террористическим актам", - процитировал А.Меркель представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в своем аккаунте в Twitter.

Ранее свои соболезнования семьям и близким погибших в результате нападений на мечети в Новой Зеландии также выразил глава германского МИД Хайко Маас.

"Ужасная террористическая атака в Кристчерче затронула мирно молящихся мусульман. Когда людей убивают исключительно из-за их религии, это нападение на нас всех. Мы вместе стоим на стороне жертв. Крепись, Новая Зеландия!", - написал в Х.Маас своем аккаунте в Twitter.

Ранее в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил о 49 погибших в результате стрельбы.

Впоследствии по этому делу были арестованы три человека.

1кю аю

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